Ap lovar 3.000 fleire lærarar til dei yngste elevane

Ein betydeleg auke av talet på lærarar for dei yngste elevane var blant Aps hovudpunkt då partileiar Jonas Gahr Støre og nestleiar Trond Giske la fram valløfta på Nordpolen skule i Oslo onsdag morgon.

– Vil vil sørgje for 3.000 fleire lærarårsverk. 1.000 av dei er for å halde tritt med elevveksten framover, men 2.000 kjem som ein reell vekst på toppen, seier Aps nestleiar og skulepolitiske talsmann Trond Giske.

Lærarløftet vil koste rundt 2 milliardar kroner, har partiet rekna ut.

Giske seier Ap vil innføre ei norm for lærartettleik for 1.– 4. klasse, men seier partiet førebels ikkje har landa i detalj kor mange elevar det skal vere per lærer, fordi dei vil utarbeide norma i samarbeid med partane i Skule-Noreg.

– Det viktigaste er at kvar lærar får ein handterleg elevmasse, seier Giske.

Tidlegare i år fekk Ap kritikk frå blant anna Utdanningsforbundet for berre å ville forplikte seg til ei lærarnorm på kommunenivå, og berre for 1.–4. klasse, som forbundet uttalte var lite forpliktande. Giske seier Ap no er opne for å sjå på ulike måtar å lage ei lærarnorm på, blant anna ved å sjå på ein kombinasjon av ei norm på skulenivå og kommunenivå.

– Det store skiljet mellom Frp og Høgre og oss, er at dei meiner fleire lærarar ikkje er viktig, uttalte Giske.

Aps skuleløfte består av 18 tiltak. Partiet vil blant anna sette psykisk helse på pensum, gjere skulen meir praktisk og innføre nasjonale kvalitetskrav i Skulefritidsordninga (SFO) etter modell av Osloskolens Aktivitetsskole-ordning (AKS). Partiet lovar også å sørgje for at alle kvalifiserte søkjarar på yrkesfag får læreplass innan 2021. Ap lovar også eit løft for skulehelsetenesta og at kvar einaste skule skal ha tilgjengeleg helsesøster kvar dag.

