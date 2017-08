Det brenn i ein bygard i Nonnegata i Trondheim

– Det er veldig tett trebygnad her, og vi har ikkje fått melding om at det er kontroll på brannen enno, seier operasjonsleiar Trond Volden hos politiet i Sør-Trøndelag til NTB, og legg til at alle disponible einingar frå politi og brannvesen er sendt til staden.

Brannen er i Nonnegata 20, der det gjekk føre seg arbeid då flammane braut ut. Ein av dei som dreiv med byggrestaureringa pusta inn røyk og får behandling av helsevesen.

Alle som var heime i den aktuelle bygarden, og i nabobygardane i høvesvis Nonnegata 18 og 20, er evakuert.

Politiet fekk melding om brannen klokka 11.05, og kom til staden fem minutt seinare. Sløkkingsarbeid går føre seg.