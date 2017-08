Solberg og Støre varma opp med skatteduell

Solberg og Støre snakka tidvis i munnen på einannan under statsministerduellen på TV 2 frå Arendal måndag kveld, få timar før den første partileiardebatten på NRK frå same by.

– Sjølv ein statsminister på veg ut må høyre på ein som er på veg inn, sa Støre etter at dei to intenst hadde kjempa om ordet.

– Det er veljarane som avgjer det, svarte Solberg.

Skattekutt og sysselsetjing var hovudtemaet for duellen. Støre såg det som «djupt urovekkjande at delen som er i jobb, har gått ned under denne regjeringa».

– Denne regjeringa har gitt 160 gonger meir i skattelette til dei rikaste enn til vanlege folk. Og så lover dei mellom 20 og 60 milliardar kroner meir i skattekutt. Det er feil prioritering, sa Ap-leiaren.

Solberg viste til at det er henta inn 65 milliardar kroner meir i skatt dei siste fire åra, trass i skattekutta.

– Arbeidsløysa går ned, veksten går opp og det blir skapt fleire bein å stå på. Du kan ikkje både ta den store omstillinga og betale meir i skatt, slik Arbeidarpartiet vil, sa statsministeren.

Statsministeren vart utfordra på kor store skattekutt ho ser for seg dei neste fire åra, men nekta som før å gi noko konkret tal. Det er heilskapen i økonomien som avgjer, lydde bodskapen.

– Det vi uansett veit, er at vi får tusenvis av nullskattytarar, at rike menneske i Noreg ikkje vil betale skatt. Det svekkjer inntektene til fellesskapet, sa Støre.

