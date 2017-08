Justisministeren signerte helikopterkontrakt

Avgjerda om å velje Leonardo i staden for Airbus vart tatt i juni.

Kontrakten med Leonardo Helicopters gjeld i ti år og inneber i første omgang tre helikopter til ein pris på til saman 670 millionar kroner, inkludert drift og vedlikehald. Investeringskostnaden for sjølve helikoptera er på om lag 313 millionar kroner.

Det nye helikopteret Leonardo AW169 kan frakte seks personar i tillegg til mannskapet og har ei mykje større rekkevidde enn dei gamle politihelikoptera.

Helikoptertypen har to motorar og blir vurdert som godt eigna til politiføremål. Oppgåvene blir søk, observasjon, spaning og transport av innsatspersonell. Helikopteret kan òg bli nytta som støtteplattform for skarpskyttarar, og helikoptera er bygde slik at omkonfigurering til dei ulike rollene kan gjerast raskt og enkelt.

Dei tre nye helikoptera skal etter planen leverast i 2019. Noreg har òg sikra seg opsjon på ytterlegare tre helikopter av denne typen.

