Ombod meiner BPA-ordninga ikkje blir godt nok følgd opp

– Rettsfesting av brukarstyrt personleg assistanse (BPA) var ein milepæl og ein siger, men dessverre kan det synast som kommunane ikkje praktiserer ordninga slik hensikta skulle vere, seier likestillings- og diskrimineringsombod Hanne Bjurstrøm.

Ho delar bekymringa som helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) har om at kommunane ikkje følgjer opp BPA slik som dei skal.

BPA er praktisk og personleg assistanse for menneske med nedsett funksjonsevne og stort behov for bistand i dagleglivet. Målet er at ein kan delta i samfunnet på eigne premissar. Det er ein lovfesta rett til alle funksjonshemma med assistansebehov.

I dag gir helselovgivinga stort rom for sjølvråderett til kommunen. Bjurstrøm meiner at det må NLI lagt klarare føringar for forpliktingane til kommunen.

– Ein kan kanskje også vurdere rettsfesting i livsform utanfor helsesektoren for å understreke valfridomen til den enkelte brukar og retten til å styre eige liv. Det ville gitt eit viktig signal om at BPA handlar om aktiv samfunnsdeltaking og ikkje berre om helsetenester, seier Bjurstrøm.

(©NPK)