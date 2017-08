Frp vil ha full kroppsundersøking av jenter i skolen

– Det kan virke avskremmande, seier stortingskandidat i partiet Silje Hjemdal til NTB.

Ho meiner det er på tide å få ein ordentleg debatt om omskjering.

– Det skjer dei mest groteske ting med norske barn i dag, hevdar ho og seier partiet vil legge fram eit forslag om dette til hausten.

– I dag er det mange familiar som gøymer seg bak at slike undersøkingar ikkje er obligatoriske, seier Hjemdal.

I februar i fjor lova innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug å sette temaet høgare på dagsordenen. Men sidan har det blitt stille om saka.

På same tid blei det kjent at kjønnslemlesting er eit aukande problem verda over, trass i merksemda som fenomenet har fått særleg det siste tiåret. Ifølgje UNICEF auka talet på kjønnslemlesta med 70 millionar frå 2014 til 2016. Auken kjem først og fremst av befolkningsvekst og at fleire land no rapporterer inn data til UNICEF.

I land som Egypt, Somalia og Guinea er kjønnslemlesting framleis svært utbreidd. Der får meir enn ni av ti jenter genitalia skore vekk.

(©NPK)