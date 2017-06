Venstre føreslår ei jordbruksramme på 625 millionar 

I tillegg vil 130 millionar kroner bli fordelt i 2018 frå eigenkapitalen i Landbrukets utviklingsfond. Det vil styrkja inntektsmoglegheitene til landbruket i 2018 ytterlegare.

Venstre braut torsdag kveld ut av samtalane om jordbruksoppgjeret som gjekk føre seg mellom opposisjonspartia på Stortinget. Partiet føreslår no at oppgjeret blir sendt tilbake til partane med forslaget til partiet som utgangspunkt.

For at det skal kunna skje, må Venstre få støtte frå Høgre og Framstegspartiet og dermed fleirtal i Stortinget for forslaget, som blei kjent fredag ettermiddag.

– Det er viktig for Venstre å sikra inntektsutviklinga for bøndene, spesielt dei som har små og mellomstore bruk, samtidig som vi er økonomisk ansvarlege. Det oppnår vi med dette forslaget, som vi håpar fleire kan slutta seg til, seier Venstre-leiar Trine Skei Grande i ei pressemelding.

Føringar

Tilbodet frå staten til bøndene var opphavleg på 410 millionar kroner, rundt 1 milliard kroner lågare enn kravet til bondeorganisasjonane. Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) la 550 millionar på bordet i det siste tilbodet til bøndene, som organisasjonane avslo.

Dermed hamna oppgjeret på Stortinget, der Venstre og KrF gjekk saman med den andre opposisjonen i kravet om meir pengar til bøndene. Det var desse samtalane Venstre braut ut av torsdag.

Venstre legg i forslaget sitt ei rekkje føringar for partane i eventuelle nye forhandlingar.

Partiet vil mellom anna styrkja grunnlaget for beiting på innmark, framleis stimulera potetspritproduksjon, prioritera utviklingsprogrammet for å stimulera tilleggsnæringar/lokalmat og leggja til rette for landbruksbasert reiseliv og vidareføra økologisatsinga.

Håp om avtale

Morten Ørsal Johansen frå Framstegspartiet varsla sist veke at det var uaktuelt å gje bøndene meir i budsjettstøtte enn tilbodet frå staten på 410 millionar. Men fredag var tonen meir positiv.

– Eg kan seia så mykje som at det blir ei løysing, sa han, og avviste ikkje ein sjanse for at Frp endar med å stemma subsidiært for forslaget frå samarbeidspartiet Venstre når saka kjem opp i Stortinget.

– Det skal vi diskutera litt med Venstre korleis vi gjer, sa han.

Landbrukspolitisk talskvinne i Høgre, Ingunn Foss, uttrykte seg slik:

– Posisjonen vår er ganske klar og har vore det heile tida: Det er å godta tilbodet til staten eller senda forhandlingane tilbake til partane.