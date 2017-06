Tre bilar brann i Oslo

– Vi fekk først melding klokka 2.45 om at ein bil stod i brann. Alle nødetatane vart varsla. Vi fann ein parkert bil som brann på staden, og kort tid etterpå fekk vi melding om ein ny brann i nærleiken. Til saman er det tre bilar som har brent på to stadar, men brannvesenet har sløkt brannen, seier operasjonsleiar Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

– Det er funn på staden som tyder på at dette brannar som er tende på. Vi søkjer no med ein god del patruljar, men så langt er ingen arrestert.

Det var stort politioppbod på brannstadane, og både politihelikopteret og fleire hundepatruljar deltok i arbeidet.

For to veker sidan var det omfattande bråk i det same området, med blant anna steinkasting og eldspåsetting.

– Vi har førebels ingen konkrete haldepunkt for at det er noka kopling, men det er klart at vi ser på dette i samanheng og har ressursar som ser på dette, forklarar operasjonsleiaren.

(©NPK)