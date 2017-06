Regjeringspartia positive til Venstre-forslag om jordbruksoppgjeret

– Eg kan seie så mykje som at det blir ei løysing, seier Morte Ørsal Johansen, som representerer Frp i næringskomiteen.

Han meiner det er god grunn til å tru at partane blir einige innan fristen måndag. Om det blir ein avtale fredag eller om partane tar helga til hjelp, kan han ikkje seie.

Johansen avviser ikkje ei moglegheit for at Frp endar med å stemme subsidiært for Venstre-forslaget.

– Det skal vi diskutere litt med Venstre korleis vi gjer, seier han.

La fram hovudtrekka

Etter at det vart brot mellom regjeringspartia og støttepartia i mai, har opposisjonen på Stortinget prøvd å komme fram til ei eiga løysing i jordbruksoppgjeret. Men desse forhandlingane braut saman då Venstre torsdag forlét samtalene for endå ei gong å vende seg til Høgre og Frp.

Regjeringspartia vart fredag morgon gjort kjent med hovudtrekka i Venstres forslag, men venta på dei konkrete detaljane.

– Vår posisjon er ganske klar og har vore det heile tida: Det er å godta tilbodet frå staten eller sende forhandlingane tilbake til partane, seier landbrukspolitisk talskvinne Ingunn Foss i Høgre.

Tilbodet frå staten var opphavleg 410 millionar kroner. Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) la 550 millionar kroner på bordet i det siste tilbodet til bøndene, som bondeorganisasjonane avslo.

Venstre har no foreslått at saka blir sendt tilbake til regjeringa for vidare forhandling mellom partane, med ei auka ramme og enkelte føringar på innhaldet.

Kor stor ramma er har partiet ikkje ønskt å kommentere, men stortingsrepresentant André N. Skjelstad kallar den «god og raus». Venstre meiner vidare forhandlingar må vektleggje tre forhold:

– Overordna må vi ikkje få ein situasjon som vrir matproduksjon frå distriktslandbruk til sentrale strøk, seier Skjelstad.

Spørsmål om målprisar og faren for overproduksjon er også viktig, saman med ei satsing på små og mellomstore bruk.

Kritikk for u-sving

Mens Venstre får ros av regjeringspartia for å vise at dei er ansvarlege, er det kraftig kritikk frå resten av opposisjonen. Der har ein vanskeleg for å forstå u-svingen frå partiet.

– Venstre vrakar forhandlingane for å redde regjeringa. Det er ikkje lenger eit parti, berre eit støtteparti, seier SVs Torgeir Knag Fylkesnes.

– Ei samla matproduksjonsnæring må leve i uvisse om rammevilkåra i framtida. Det er beklageleg og alvorleg, seier Aps landbrukspolitiske talsperson Knut Storberget

Senterpartiet meiner Venstre går bort frå løfta til norsk jordbruk og matproduksjon.

– Det kan godt vere dei oppnår fleirtal saman med Høgre og Frp. Då har dei samtidig skrota jordbruksmeldinga og mista alt truverd for distriktslandbruk og små og mellomstore bruk, sa Sps Geir Pollestad torsdag kveld.

Årets jordbruksoppgjer kjem i kjølvatnet av stortingsmeldinga der Stortinget slo fast at inntektsgapet til samanliknbare grupper må tettast. Ifølgje Bondeorganisasjonane krev det ei ramme på 790 millionar kroner.

Næringskomiteen på Stortinget har sett ny frist til måndag med å kome med innstilling. Stortinget skal behandla oppgjeret fredag 16. juni.

(©NPK)