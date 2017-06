SSB: Arbeidsløysa skal ned, men den vil falle sakte

– Arbeidsløysa har i norsk samanheng vore høg i eit par år. Frå 3,2 prosent i 2012 ligg den no på rundt 4,5 prosent. Den kjem til å bevege seg sakte, men sikkert ned dei kommande åra, sa forskingsleiar Kjetil Telle i SSB då han presenterte konjunkturutsiktene frå byrået for dei kommande tre åra torsdag formiddag.

SSB trur no vi er inne i startfasen av ein konjunkturoppgang etter to og eit halvt år med nedgang. Det er uansett for tidleg å fastslå om omslaget i økonomien – først og fremst som følgje av auka etterspørsel i petroleumssektoren – er ein konjunkturoppgang. Det kan også vere eit tilfeldig blaff, understrekar Telle.

SSB understrekar at vi må rekne med å leve i ein lågkonjunktur «ei god stund til».

