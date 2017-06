Regjeringa gir Turistforeningen Lotto-gåve

Ifølgje Norsk Tipping gjev ei gjennomsnittleg lottotrening eit overskot på 28 millionar kroner etter at premiar og andre kostnader er trekte frå. Overskotet vil variera frå kor mange spelarar den aktuelle trekkinga har, og gåvesummen har fått eit tak på 15 millionar kroner.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) skryt av Turistforeningen.

– Saman med idretten er friluftslivet den største folkerørsla i Noreg. Den Norske Turistforening gjev det norske folk over heile landet tilgang på opplevingar i naturen og fysisk aktivitet. Samtidig tek dei vare på kulturarven gjennom alle hyttene i fjellheimen og den norske tradisjonen med å gå på tur, seier ho.

Regjeringa sender no eit forslag på høyring for å endra paragraf 10 i pengespellova for å gjera det mogleg å gje Turistforeningen halvparten av overskotet frå ei lottotrening i 2018.

(©NPK)