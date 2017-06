Norsk økonomi veks sakte – men oppgangen kan vera eit blaff

Vi kan vera inne i startfasen av ein konjunkturoppgang etter to og eit halvt år med nedgang. Men viss det skulle vera tilfelle, trur Statistisk sentralbyrå (SSB) at veksten kjem sakte og forsiktig. Det viser seg i arbeidsløysa, som framleis er fleire år unna det vi i norsk samanheng er komfortable med.

– Frå 3,2 prosent i 2012 ligg arbeidsløysa no på rundt 4,5 prosent. Ho kjem til å bevega seg sakte, men sikkert ned dei komande åra, sa forskingsleiar Kjetil Telle i SSB då han presenterte konjunkturutsiktene for dei komande tre åra torsdag formiddag.

Ved enden av prognoseperioden, i 2020, trur SSB at arbeidsløysa vil liggja på 4 prosent, noko som framleis er høgt i eit norsk perspektiv. Samtidig vil sysselsettinga vera relativt låg.

Samla sett betyr det at kapasiteten i norsk økonomi ikkje blir fullt utnytta.

Betre enn venta

Inntrykket av at økonomien kan vera ved eit vendepunkt blir underbygd av at veksten i Fastlands-BNP var på 2,6 prosent i første kvartal. Analytikarane hadde venta 2 prosent.

Forbruket til hushalda har dessutan auka, realinntekta stig og sysselsetjinga er på veg opp.

Men «byrået» heller kaldt vatn i blodet til feststemte nordmenn. Det er for tidleg å slå om omslaget i økonomien – som først og fremst kjem som følgje av ny og auka etterspurnad i petroleumssektoren – er ein konjunkturoppgang. Teikna på vekst kan vera tilfeldige blaff, streka forskar Torbjørn Eika under.

– Spørsmålet er om vi med desse prognosane friskmelder norsk økonomi. Svaret er «nei», vi er framleis i ein lågkonjunktur, og arbeidsløysa er framleis høgare enn vi er vande med. Men pasienten blir stadig betre, og når vi kjem til 2020 er han eller ho rimeleg oppegåande, sa Eika.

Tre år med bustadfall

På same måten som dei fleste andre trur SSB at vi vil sjå ei viss nedkjøling i bustadmarknaden, men spår ikkje noko krakk som kan få avgjerande utslag for utviklinga i økonomien. Bustadprisane flata ut i april og fall overraskande mykje i mai, etter ein svært kraftig prisvekst dei siste tre åra.

Men det blir bygd nye bustader i hopetal, utlånspraksisen har blitt strengare og lønsutviklinga var svak i fjor. Samla bidreg dette til å dempa etterspurnaden og den prisveksten i bustadmarknaden som følgjer med, peikte Eika på.

– Vi ventar omtrent uendra prisar i år, og moderat prisfall dei neste åra. Justert for inflasjon, betyr det eit bustadprisfall samla sett i desse åra på godt over 10 og kanskje opp mot 15 prosent, sa Eika, som framheva at det berre fører oss tilbake til bustadprisane vi hadde i 2016.

