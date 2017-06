Mot lukka dører for terrorrapport 

Det er klart etter eit møte i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité torsdag.

– Eg har i dag levert eit forslag til ei gradert innstilling. Ho inneheld dei opplysningane Stortingets plenum har unnateke offentlegheit og blir sendt over til presidentskapet når ho er klar, seier komitéleiar Martin Kolberg (Ap) til NTB.

Reint formelt må presidentskapet deretter gå til Stortinget-plenumet og bestemma om innstillinga då skal behandlast i ope eller lukka møte.

– Eg reknar med at når Stortinget allereie har sagt at dokumenta skal vera hemmelege, betyr det at det blir eit hemmeleg møte i Stortinget før Stortinget er ferdig i denne sesjonen, seier Kolberg.

Bakgrunnen for saka er at Riksrevisjonen i fjor kom med kraftig kritikk av arbeidet til regjeringa med terrorsikring av kritisk infrastruktur og viktige bygningar. Riksrevisjonen fann i 2015 det dei omtalar som svært alvorlege manglar i arbeidet.

