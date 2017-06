Noreg får på nytt innføre redusert arbeidsgivaravgift for transport og energi

Saka har i fleire år vore ei viktig sak for den norske regjeringa, og Finansdepartementet er no godt fornøgd med å ha fått gjennomslag for endringar i EUs regelverk.

– Differensiert arbeidsgivaravgift er eitt av dei viktigaste verkemidla for å sikre arbeidsplassar og busetjing i distrikta, seier finansminister Siv Jensen (Frp).

– Regjeringa har heilt sidan 2013 hatt ein tett dialog med EU-kommisjonen og ESA for å få til ei løysing for Noreg. Det er svært gledeleg at vi no kan innføre ordninga for transport og energi på ny, legg ho til.

Dei norske problema oppstod då EU-kommisjonen i 2013 endra reglane for statsstøtte, slik at store delar av energi- og transportsektoren i distrikta ikkje lenger kunne rekne med arbeidsgivaravgift med generelt reduserte satsar frå juli 2014. Regjeringa innførte frå same tidspunkt kompenserande tiltak for den nye auka arbeidsgivaravgifta som følgje av dei nye sektoravgrensingane, ifølgje ei pressemelding frå Finansdepartementet.