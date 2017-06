Kommunalkomiteen foreslår ny ferjemodell

Satsinga på ferjer og båtar som blir drivne av fylkeskommunen, kjem fram i innstillinga til kommuneproposisjonen for 2018. Det skal leggjast til rette for eit betre transporttilbod for folk og næringsliv langs kysten og investeringar i meir miljøvennleg teknologi, ifølgje komitéleiar Helge André Njåstad (Frp).

Regjeringa går konkret inn for å sette av 100 millionar kroner særskilt til ferjefylka over rammetilskotet til fylkeskommunane neste år.

– Vi tar sikte på å vidareføre dei 100 millionar kronene som ei særskilt løyving i åra framover, seier Njåstad.

Bakgrunnen for satsinga er at kostnadane til båt og ferje har auka betydeleg, blant anna på grunn av behov for eit betre tilbod og ein høg generell prisvekst innan sektoren. Det blir også satsa på meir klimavennleg drift, noko som krev store investeringar, men gir store gevinstar for klimaet.

