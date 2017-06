Budsjettavtalen klar til å leggjast fram

Framstegspartiet innleier gruppemøte klokka 9, men alt tyder på at semja vil få tilslutning i partiet og at ein budsjettavtale denne gongen kan leggjast fram utan at fristane til Stortinget blir brotne.

Det blir planlagt ein pressekonferanse i vandrehallen på Stortinget klokka 10, men tidspunktet er enno ikkje endeleg bekrefta. NRK har meldt og NTB får bekrefta at det blir flytta på i underkant av 500 millionar kroner frå det opphavlege budsjettforslaget frå regjeringa.

Finanspolitikarane Svein Flåtten (H), Hans Andreas Limi (Frp), Hans Olav Syversen (KrF) og Terje Breivik (V) har forhandla revidert i to veker. Tysdag var det i all hovudsak berre detaljar som stod att i forhandlingane.

Venstre har i samtalane prioritert meir til jobbvekst, etter- og vidareutdanning av lærarar og tiltak mot plastforsøpling. KrFs hovudspor dreier seg om minstepensjonistar, fattigdomstiltak, lærlingtilskot og sivil beredskap.

Finanskomiteen skal etter planen kome med innstilling om revidert nasjonalbudsjett 14. juni.

