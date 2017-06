Stortinget set ned porno-utval

Det tverrfaglege utvalet vil bestå av forskarar, teknologar og ungdommar.

– Eg er glad for at heile justiskomiteen stiller seg bak at det er både uheldig og uønskt at barn vert eksponerte for pornografi, og at KrF no har fått gjennomslag for at det skal setjast ned eit utval som skal finne nye tiltak for å beskytte barn mot pornografi og auka seksualisering, seier KrFs justispolitiske talsmann, Kjell Ingolf Ropstad, til Dagen.

Fem KrF-representantar, blant dei partileiar Knut Arild Hareide, står bak forslaget om eit porno-råd.

Ein rapport frå Medietilsynet frå mars i år viser at barn ser tidlegare på porno enn før. Halvparten av gutar mellom 9 og 16 år brukar porno- eller sexsider, medan 12 prosent av jentene gjer det same.

KrF kom også med tre andre forslag mot porno, blant anna ønske om eit pornofilter for barn, men truleg får ingen av dei tre forslaga fleirtal i Stortingets justiskomité. Då KrF sist fremja ideen om eit pornofilter i fjor haust, hevda IKT-Norge at forslaget er i strid med EU-reglar om såkalla nettnøytralitet.

