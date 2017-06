Trekkjer forslag om å fjerne pliktsystemet

Etter at Stortingets næringskomité torsdag utsette behandlinga av saka til neste veke, trekte regjeringa som venta saka i statsråd fredag.

– Debatten har gått lenge utan at Stortinget klarer å bli einige om ei løysing. Av omsyn til behovet til fiskerinæringa for føreseielege vilkår har regjeringa komme til at det er riktig å trekke meldinga, seier fiskeriminister Per Sandberg.

Arbeidarpartiet karakteriserer retretten til fiskeriministeren som eit fiskeripolitisk mageplask.

– Vi er glade for at Per Sandberg endeleg har gitt etter for den massive motstanden frå Kyst-Noreg. Nord-Noreg har avvist forslaget om å skrote pliktsystemet for torsketrålarane, seier Ap-leiar Jonas Gahr Støre.

