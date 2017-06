Stortinget vedtok klimalov

Venstre, som pressa på for å innføre ei klimalov under budsjettforhandlingane i fjor haust, er fornøgd.

– No som Trump har valt å trekke USA ut av Parisavtalen, er det desto viktigare at andre land skjerpar sin eigen innsats for å unngå katastrofale klimaendringar. Den nye klimalova vil gi oss ein sterkare systematikk i arbeidet med å kutte norske utslepp, og forpliktar framtidige regjeringar og Storting til å gjennomføre utsleppskutt i tråd med våre eigne mål og internasjonale forpliktingar, seier Ola Elvestuen (V), som også leier Stortingets energi- og miljøkomité

Han påpeiker at klimamåla Stortinget har vedtatt med dette blir fastsett som lov, og regjeringa må rapportere konkret på kva kutt som vert gjennomført og korleis ein ligg an til å nå måla.

SVs Heikki Eidsvoll Holmås ønskte seg derimot ei endå strengare lov.

– Dei langsiktige og kortsiktige måla om utsleppskutt skal oppnåast i fellesskap med EU. Det er ingen plan for kor mykje vi skal kutte i Noreg, sa SVs Heikki Eidsvoll Holmås i sitt innlegg då saka vart behandla rett før pinsehelga starta.

Han stemte likevel for lova, utan endringane han og MDG ønskte seg.

Ifølgje vedtaket skal utsleppsnivået i 2030 reduserast med minst 40 prosent frå 1990-nivået, og totalt ned med 80 til 95 prosent innan 2050. Men «effekten av norsk deltaking i det europeiske klimakvotesystemet for verksemder» skal reknast med i vurderinga av måloppnåing.

