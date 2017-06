Nytt krav i familieinnvandringssaker

Kravet inneber at familiemedlemmer kan nektast opphaldsløyve i Noreg dersom familien kan leve saman i eit anna trygt land som dei har sterkare tilknyting til.

– Dersom det er meir naturleg at familien buset seg saman i eit anna trygt land, er det ingen grunn til at familien skal få opphald i Noreg. Dette vil bidra til å sikre ein meir berekraftig asylpolitikk, seier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (Frp).

Stortinget vedtok tilknytningskravet gjennom ei lovendring i juni 2016.

Kravet vil berre gjelde personar som har opphald i Noreg på grunnlag av eit vernebehov, og skal ikkje gjelde etter at den som søkjer har fått permanent opphaldsløyve.

(©NPK)