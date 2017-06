Lars Sponheim blir fylkesmann for Vestlandsregionen

Sponheim har vore fylkesmann i Hordaland sidan 2010, og har no fått eit nytt åremål på seks år.

Då intensjonsavtalen for Vestlandsregionen vart signert av fylkesordførarane i Sogn og Fjordane og Hordaland, Jenny Følling (Sp) og Pål Kårbø (KrF), 17. januar i år, heitte det at fylkesmannen skulle bli lagt til Leikanger.

Men før intensjonsavtalen vart signert, sende fylkesmann i Hordaland Lars Sponheim melding til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H), om at fylkesmannen for den nye Vestlandsregionen burde ha sete i Bergen. Han fekk ikkje viljen sin, og fylkesmannskontora blir no i Leikanger.

I statsråd fredag vart også stortingsrepresentant Harald Tom Nesvik utnemnt til fylkesmann i Møre og Romsdal. Han overtek etter partikollega Lodve Solholm, som blir pensjonist neste år.

