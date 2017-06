Jon Michelet får Erik Byes minnepris

– Erik Byes engasjement for krigssiglarane er godt kjent. Å gi prisen til Jon Michelet står fram som eit val heilt i tråd med den gamle høvdingens ånd, heiter det frå festivalsjef Svein Inge Olsen om kvifor valet fall på Michelet, som har løfta fram historia til krigssiglarane med sine «En sjøens helt»-bøker.

Siste bok ut i den storseljande serien skulle komme ut til hausten, men blir utsett fordi Jon Michelet er blitt diagnostisert med kreft.

Erik Byes minnepris, som vert delt ut 5. september under Kristiansand-festivalen, blir gitt til ein person som over ein lengre periode har framvist eit uredd og brennande engasjement for å påverke samfunnsutviklinga i positiv lei lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.

– Vedkommande må ha framvist mot til å gå mot straumen og dei moteriktige standpunkta, til kompromisslaust å kjempe for rettferd, fred og menneskeverd, heiter det vidare om prisen, som vart lansert etter Erik Byes død i 2004.

Jon Michelet – som fyller 73 år 14. juli – er kjent som både journalist, redaktør og forfattar. Tidlegare norske prisvinnarar er blant andre Amal Aden, Ada Sofie Austegård og Åge Aleksandersen.

