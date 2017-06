Google vil hjelpe deg i kampen mot irriterande annonsar

Fleire hundre millionar databrukarar har alt installert programvare for å beskytte seg mot annonsar som poppar opp og forfølger dei når dei surfar rundt på nettet.

No vil nettlesaren Google Chrome tilby det same, noko som kan få store følgjer for nettstader som er avhengige av inntekter frå slike annonsar.

Neste år vert det lansert ein versjon som vil blokkere nettstader som ikkje følgjer visse retningslinjer, blant anna ved å minimere visse typar annonsar som brukarane hatar.

Dette inkluderer såkalla pop-up annonsar som sprett fram når ein minst treng dei, store annonsar som ikkje forsvinn når ein rullar nedover på skjermen, og videoannonsar med høg lyd som startar opp utan at ein har bedt om det.

Brukarar som likevel ønskjer å sjå slike annonsar, får høve til å velje bort funksjonen i Google Chrome som elles automatisk vil blokkere nettstader som har dei.

Den nye Chrome-funksjonen vil truleg vekke protestar blant annonsørar, men Google sukrar pilla litt ved å tilby eit program til nettstader som vil omgå annan programvare folk har installert for å blokkere annonsar.

Fleire nettstader har alt komme opp med eigne løysingar for dette, blant dei tidsskriftet Forbes.com som krev av ein slår av slik programvare for å få tilgang til deira artiklar. Dette så sant innlogginga ikkje skjer via Facebook eller Chrome, slik at brukaren kan sporast og bli gjenstand for målretta annonsering seinare.

Google skal i samarbeid med nettstader no utvikle ein versjon der brukarane kan sleppe annonsar mot å betale ekstra for tilgang til det andre innhaldet.

