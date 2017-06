Tannhelsetenesta blir ikkje flytta likevel

– Vi er glade for at Stortinget no bestemmer at ansvaret for tannhelsetenesta skal vidareførast på regionalt nivå. Dette er klokt, seier KrFs helsepolitiske talsperson Olaug Bollestad.

Også Venstres Ketil Kjenseth er fornøgd med avtalen som dei fire partia på borgarleg side vart einige om då helsekomiteen kom med si innstilling i saka torsdag.

– Forsøk i nokre få kommunar som vil prøve ut ansvaret, helsar vi velkommen. Det vil løfte tannhelsa tydelegare inn i den politiske debatten på alle nivå, seier han.

Avtalen med regjeringspartia Høgre og Frp inneber at tannhelsetenesta blir vidareført på regionalt nivå. Samtidig skal kommunar som ønskjer det, kunne søke om å få overta ansvaret frå 2020. Om lag 15 kommunar vil bli valt ut som forsøkskommunar i prøveordninga som no skal på plass.

