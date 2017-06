Scandinavian Star-kommisjonen: Ingen haldepunkt for sabotasje

Torsdag klokka 12 overleverte kommisjonen, som har vore leidd av sorenskrivar Frank Kjetil Olsen, sin rapport til stortingspresident Olemic Thommesen.

159 menneske, dei fleste nordmenn, omkom i ulykka på bilferja natt til 7. april 1990.

Scandinavian Star var på veg frå Oslo til Frederikshavn då det begynte å brenne i ein bylt sengetøy utanfor ein lugar ved 2-tida om natta.

Naturleg forklaring

I rapporten konkluderer kommisjonen med at måten den katastrofale brannen utvikla seg på, har si naturlege forklaring i overoppheting av stålkonstruksjonen på skipet.

Kommisjonen finn lite som støttar opp under mistankane om sabotasje som har versert. Blant anna har det vore hevda at eit hydraulikkrøyr fylt av olje vart knekt av med vilje for å gi næring til brannen, og at det vart brukt diesel frå skipet for å auke brannen.

Dette finn kommisjonen få eller ingen haldepunkt for etter vitneforklaringar om kva som skjedde og når.

Avviser forsikringssvindel

Kommisjonen avviser også påstandane om at brannen vart starta for at eigarane skulle få utbetalt forsikringssummen. Det er ingen ting som tyder på at skipet var overforsikra eller at dette skulle vere i interessa til eigarane, konkluderer granskarane.

Heller ikkje politiet fann haldepunkt for eit mogleg økonomisk motiv bak brannstiftinga då etterforskinga vart teken opp att i 2014.

I tillegg til å gjennomgå all tilgjengeleg dokumentasjon, har kommisjonen henta inn forklaringar frå 70 personar. Dette inkluderer personar som ikkje tidlegare har vore avhøyrt av politiet i saka.

Kritikk av styresmaktene

Styresmaktene, særleg Helsedepartementet og Helsedirektoratet, får likevel til dels kraftig kritikk for oppfølginga av overlevande, pårørande og etterlatne.

Kommisjonens hovudinntrykk er at det har vore lite eller ikkje noko politisk fokus på helsemessig og psykososial oppfølging

– Det er kritikkverdig at Helsedirektoratet ikkje tok eit større ansvar for den langsiktige oppfølginga, heiter det i rapporten.