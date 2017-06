Scandinavian Star-etterlatne: Oppskaka over rapporten

– Dei som ventar på svar, finn dei ikkje hos dykk. De får folk til å tru at dette er sanninga. Det er det ikkje, sa Ole Arnt Westberg i Støttegruppen for Scandinavian Star-ulykka då rapporten vart presentert torsdag.

I Lagtingssalen på Stortinget vart utsegna møtt av kraftig applaus frå dei mange råka som hadde møtt fram.

Advokat Sigurd Klomsæt, som representerer mange av dei pårørande, seier han er djupt skaka over rapporten.

– Her vert mange forhold haldne skjult. Det er trist. Vi hadde forventningar til at dette skulle vere tilsvarande 22. juli-kommisjonen, seier han.

Ifølgje rapporten til Scandinavian Star-kommisjonen finst det ingen haldepunkt for at brannen om bord på passasjerferja i 1990 kom av sabotasje. Men kommisjonen gir styresmaktene skarp kritikk for manglande oppfølging av dei som vart råka av ulykka, som kosta 159 menneskeliv.

Kommisjonsleiar Frank Kjetil Olsen svarar på kritikken med at kommisjonen ikkje forvaltar sanninga.

– Men spørsmålet er, kven gjer det? Vår arbeidsmetode har vore å sannsynleggjere det som har skjedd ut ifrå verifiserbare fakta, seier han.

(©NPK)