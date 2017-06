«Gjengangere» på haustmenyen til Riksteatret

– Eg gleder meg veldig til det, også fordi det er ein stund sidan eg har gjort Ibsen. Eg har spelt Nora som gjekk. No skal det bli spanande å forske i denne dama som vel å bli, seier Gjertrud Jynge til NTB.

I september legg ho ut på turné med Riksteatret. «Gjengangere» skal bli spelt på 50 scener landet rundt. I registolen sit Bentein Baardson.

– Eg har håpa å få jobbe med han igjen. Eg jobba med han i «Tre søstre» på teaterskulen og det var ei stor oppleving. Eg lærte så mykje av han. Bentein gav meg mot, seier Gjertrud Jynge.

Bentein Baardson sender komplimentane i retur, og seier at Gjertrud Jynge var førstevalet han hadde i rolla som Fru Alving.

– Gjertrud er truverdig i alt ho gjer, seier Bentein Baardson.

Både han og Jynge debuterte med Ibsen. Baardson debuterte med Osvald-rolla i «Gjengangere» i Fjernsynsteatret på slutten av 1970-talet.

– Så på den måten kan du seie at ringen no er slutta, seier Baardson, som verkeleg kan sin Ibsen. Han har mellom anna vore direktør for Ibsenåret i 2006.

Kasta seg på sykkelen

Gjertrud Jynge debuterte med Hedvig i «Vildanden» på Rogaland Teater i 1993. Der spelte ho også Agnes i «Brand» og Nora i «Et dukkehjem». Jynge er tilsett på Det Norske Teatret og fekk i 2012 Heddaprisen for beste kvinnelege birolle/medspelar i «Sorga kler Elektra».

Tilbodet om å spele fru Alving fekk ho frå sjefen i Riksteatret, Tom Remlov allereie i fjor sommar mens ho var på ferie hos foreldra sine på Hamar. Jynge fortel at faren hennar kasta seg på sykkelen med det same og drog til biblioteket som utruleg nok hadde ei førsteutgåve av «Gjengangere» til låns.

– Vi skulle vidare til Trondheim, så eg gjorde som då eg var barn, sat i baksetet og leste. Eg visste det var bra, men blei veldig oppslukt og tenkte at dette har eg lyst til å gjere. Eg trur eg ringde Tom på vegen og sa ja, seier Gjertrud Jynge.

Ho er opptatt av historie og røter, og kjenner godt til tida «Gjengangere» blei skriven i. Jynge har hatt stor suksess med sitt stykke «Frå landevegen» på Det Norske Teatret, som er bygd på historia til hennar tippoldefar og misjonen han etablerte i 1897: Ein misjon som skulle kristne og busetje taterane i Noreg. Stykket er også ein del av teatergåva til 80-årsdagane til kongeparet og blei spelt på Oscarshall så seint som fredag i førre veke.

– Alltid moderne

Fru Alving har vore spelt av mange store skodespelarar gjennom tidene. Jynge seier at ho aldri har sett stykket på teater og at det kan vere like greitt når ho sjølv skal gå inn i rolla.

Fru Alving sender sonen Osvald vekk for å få han unna sin utsvevande far. Etter at faren er død vender Osvald, ulækjeleg sjuk, tilbake frå utlandet.

– Det handlar om dei mest grunnleggjande ting, om at fortida innhentar deg på eit eller anna tidspunkt, seier Bentein Baardson.

Han kallar stykket som eit gløtteskap inn i dei flestes verkelegheit.

– Ibsen tar opp besteborgarlegheit, dobbeltmoral, pietisme, incest, aktiv dødshjelp, kvinneundertrykking og vilkåra og rettane til barn. Det er spekka med tema, så sånn sett vil det alltid vere moderne, seier Baardson.

«Gjengangere» var svært kontroversielt den gongen det kom ut i 1881, berre to år etter «Et dukkehjem». Bokhandlarar sende bøkene tilbake til forlaget fordi dei ikkje ville ha dei liggjande framme i butikken. Ingen teater i Skandinavia turte å sette det opp, og det fekk teaterpremiere i Chicago i USA. I Kristiania (Oslo) blei stykket første gongen vist i 1900.

– Mens Nora gjekk, blir fru Alving – og til kva for ein pris! Det var jo svært få som skilte seg den gangen. Så sjølv om «Et dukkehjem» vakte furore, så var ikkje det så farleg fordi det var så få det handla om. Men «Gjengangere» handla om dei som blir, og det berørte jo dei aller fleste, seier Baardson.

Turnépremiere i Harstad

Blant store regissørar som har sett opp stykket tidlegare er Ingmar Bergman, som iscenesette «Gjengangere» i 2002 med Pernilla August som Fru Alving. Bergman omsette stykket sjølv, valde å ta inn litt frå Strindberg, skreiv litt om og la også litt til i teksten.

– Det er meir enn nok å hente i teksten til Ibsen slik den ligg føre, så noko slikt har eg ikkje behov for å gjere. Men det er jo ein del forelda uttrykk, så eg hjelper med ei nennsam hand, seier Baardson.

Han seier han ikkje vil lage ein versjon som verkar å vere noko historisk, musealt.

– Måten skodespelarane er kledd på og dekorasjonane vi har valt indikerer at dette kan gå føre seg når som helst, seier Bentein Baardson.

Forutan Gjertrud Jynge spelar Lasse Lindtner, Gunnar Eiriksson, Per Egil Aske og Madalena Sousa Helly-Hansen i framsyninga som har premiere på Riksteatrets scene i Nydalen i Oslo 31. august. Turnépremieren er i Harstad 5. september. Turneen held fram til Stokmarknes, Svolvær, Narvik, Finnsnes, Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Vadsø, Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen, Mosjøen, Kolvereid, Steinkjer, Stjørdal, Melhus, Oppdal, Sunndalsøra, Ålesund, Sogndal, Florø, Sandane, Nordfjordeid, Molde, Åndalsnes, Otta, Hamar, Gjøvik, Fredrikstad, Halden, Askim, Jessheim, Vikersund, Drammen, Horten, Sandefjord, Nøtterøy, Notodden, Skien, Arendal, Grimstad, Mandal, Flekkefjord, Aksdal, Stord og Os.

Fakta om «Gjengangere»

* Skodespel av Henrik Ibsen i tre akter, utgitt i 1881.

* Roller: Helene Alving, Osvald Alving, Pastor Manders, Regina Engstrand, Jakob Engstrand.

* Hadde verdspremiere i Chicago i 1882.

* Oppført i Kristiania først i 1900.

* Kjent sitat: Osvald: Mor, gi meg sola (mot slutten av tredje akt)

(©NPK)