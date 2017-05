Solberg ventar at fleire barn vil vekse opp i fattigdom

I Stortinget onsdag sa ho at det auka talet på asylsøkjarar og familiegjenforeining er årsaka til at barnefattigdommen har auka dei siste åra, og at dette kjem til å auke vidare.

– Vi må prøve å få alle i jobb. Foreldre som er i jobb, er den viktigaste garantien mot barnefattigdom, sa Solberg i spørjetimen.

– Det er urovekkjande at fire av ti innvandrarkvinner er utan jobb. Det er også mange einslege foreldre i denne gruppa, seier Solberg.

I tillegg til integrering meiner statsministeren at satsing på psykisk helse og hjelp til rusavhengige er viktig for å gjere noko med årsakene til at barn veks opp i fattigdom.

Venstres Abid Raja ville vite korleis statsministeren stilte seg til Venstre-forslaget om gratis barnehage og SFO til alle låginntektsfamiliar.

– Summen av gode ting vi vil gjere, er ofte større enn kvart enkelt statsbudsjett, svarte Solberg.

Det er ikkje berre viktig å sikre at alle har moglegheit til å nytte SFO-tilbodet, men også sikre innhaldet og kvaliteten, påpeikte ho.

