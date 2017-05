Reiartopp meiner utsleppsreglar må bli stramma inn

Bransjetoppar frå inn- og utland er denne veka samla på shippingmessa Nor-Shipping, der eitt av temaa er korleis skipsfarten kan bli meir miljøvennleg. Reiar Elisabeth Grieg seier til Klassekampen at det går for sakte med å stramme inn dei internasjonale reglane for utslepp frå bransjen. Ho meiner både reguleringar og teknologisk utvikling som gjer det meir lønnsamt med miljøvennlege løysingar, vil drive utviklinga.

– I tillegg går føre seg det enormt mykje innovasjon i alle delar av industrien, både skipseigarar, skipsbyggjarar, klasseselskap og forskingsinstitusjonar, seier Grieg.

Næringsminister Monica Mæland (H) er ikkje samd i at innføringa av nye miljøreguleringar går for sakte.

– Shipping er ein global bransje, og reguleringa må skje globalt. Det krev eit sterkt internasjonalt samarbeid og derfor er Den internasjonale skipsfartsorganisasjonen IMO heilt avgjerande, seier Mæland, som meiner skipsfarten må bli meir berekraftig.

Shipping står for omkring 2 prosent av klimautsleppa i verda, men er ikkje ein del av Parisavtalen.

