Regjeringa gir 10 millionar kroner til innsats mot ulovleg fiske i  utviklingsland

– Ulovleg fiske bidrar til overutnytting av havressursane. Noreg har ein av dei best forvalta fiskebestandane i verda fordi vi har gode rutinar for å kontrollere fiskefangst. No aukar vi støtta til arbeidet med å kjempe mot ulovleg fiske i utviklingsland, seier Brende.

Pengane skal sette utviklingsland betre i stand til å gjennomføre den internasjonalt bindande avtalen mot ulovleg, uregulert og urapportert fiske, som tredde i kraft i 2016. Landa som har slutta seg til avtalen, møtest i Oslo denne veka. Føremålet er å bli samde om eit regelverk for tiltak og rapportering om framdrift i innsatsen for å gjennomføre avtalen.

Avtalen er førebels ratifisert av 48 land, ein stor del av desse er utviklingsland som spør etter både opplæring, kompetanseoverføring og andre formar for støtte.

