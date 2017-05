Rangering: Noregs konkurransekraft er svekt 

Mens Noreg i fjor kneip 9.-plassen, kjem vi i år på 11.-plass på kåringa til handelshøgskolen IMD i Sveits.

– Noreg har falle to plassar, men eg ville ikkje bekymra meg så veldig for dette. Over tid er grunnlaget for den norske konkurransekrafta svært stabilt, seier professor Arturo Bris, direktør ved IMDs World Competitiveness Center.

– Noreg har ein konkurransedyktig økonomi, med ein god offentleg sektor, ein effektiv privat sektor og god infrastruktur, understrekar han overfor NTB.

Oljenedtur

Også i fjor fall Noreg to plassar, frå sjuande til niande plass, på lista. Ifølgje Bris er hovudårsaka til dei noko svakare plasseringane for Noreg openberr.

– Fallet på rangeringa kjem av den økonomiske utviklinga i landet, og den er som regel forbigåande. Den heng saman med internasjonale krefter og råvareprisar, seier professoren, og viser til kor mykje oljeprisen betyr for eit eksportretta land som Noreg.

Oljenedturen som slo inn for fullt i 2014, har ført til nedgang i norsk eksport og noko lågare investeringar og tilførsel av kapital utanfrå til Noreg.

Under hovudkategorien økonomisk resultat fell Noreg frå 32. til 48.-plass på lista. I dei to underkategoriane internasjonal handel og internasjonale investeringar rykker vi høvesvis elleve og ti plassar ned.

Når det gjeld infrastruktur og effektivitet i offentleg sektor, gjer likevel Noreg det skarpt. Bris presiserer at infrastruktur ikkje berre handlar om vegar og jernbane, men også om helsevesen, breiband og levekår.

Stabilt i toppen

Som i fjor ligg Hongkong på toppen av lista. Den tidlegare britiske kolonien har hatt delvis sjølvstyre sidan den vart ført tilbake til Kina i 1997. Sveits følgjer på plassen bak, mens Singapore tar den siste pallplassen. USA fell ein plass frå i fjor og endar på 4.-plass.

For første gong har IMD også laga ei eiga rangering for digital konkurransekraft. På denne lista kjem Noreg på ein tiandeplass.

Bris peikar på at Noreg og mange europeiske land har eit fantastisk utdanningssystem for det 20. hundreåret.

– Men no er vi nøydde til å endre utdanningssystema våre, konstaterer han, og viser til behovet for å forstå store teknologiske endringar.

I hovudkåringa måler IMD konkurransekraft ved hjelp av 260 ulike indikatorar. Rundt to tredelar av dei kjem frå konkret statistikk over for eksempel arbeidsløyse og handel, mens ein tredel blir henta frå spørjeundersøkingar om opplevinga av korrupsjon, miljøstandardar og livskvalitet. 63 land er med i rangeringa i år.

(©NPK)