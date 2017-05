Oljeselskap vedtok førelegg på 85 millionar kroner

Økokrim tok tidlegare i år ut tiltale og sende ut førelegg for grovt skattesvik og medverking til grovt skattesvik mot to menn og to selskap.

E & P Holding AS og seismikkselskapet TGS Nopec Geophysical Company ASA blei pålagt førelegg på 85 millionar kroner kvar for høvesvis grovt skattesvik og medverking til grovt skattesvik. E & P Holding har no vedtatt førelegget. opplyser Økokrim

To menn som hadde leiande stillingar i selskapa, er tiltalt for grovt skattesvik og medverking til dette. Skattesviket er ifølgje tiltalen på vel 291 millionar kroner og knyter seg til misbruk av den statlege leiterefusjonsordninga.

– Denne saka er alvorleg fordi skattesviket omhandlar eit stort beløp og inneber misbruk av leiterefusjonsordninga for oljeselskapa, seier førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim.

Momsrefusjon

Saka dreier seg om ein omfattande avtale mellom EPH og TGS. Økokrim meiner ifølgje tiltalen underteikna av førstestatsadvokat Marianne Bender at målet med avtalen berre var å oppnå refusjon frå staten.

«Kjøpet av seismikk mv. blei lagt opp slik at Skeie Energy AS ikkje sjølv skulle ha nokon kostnad knytt til det å bli eigar av seismikk, og/eller kjøpet av seismikk mv. blei ikkje inngått for å skape inntekter i framtida», heiter det i tiltalen, ifølgje DN.

EPH var tidlegare kjent som Skeie Energy og blir kontrollert av Bjarne Skeie frå Kristiansand. Saka mot han er lagt bort, opplyser Tom B. Knutsen, advokat og styreleiar i EPH.

Rettssak neste år

TGS opplyser at dei er usamd i grunnlaget for førelegget og Økokrims skuldingar.

«Salet av seismiske data og tenester til Skeie Energy var legitime transaksjonar mellom to uavhengige selskap til marknadsprisar. TGS vil avvise førelegget og legg til grunn at ei domstolsbehandling vil vise at selskapet ikkje gjorde noko gale og handla aktsamt i samband med transaksjonane.", skreiv selskapet i ei pressemelding tidlegare i år.

Saka har fått ei ramme på over 55 dagar i Oslo tingrett med oppstart 22. januar 2018.

