Kraftig auke i nettovergrep – Barnehuset i Bergen oppretter spesialgruppe

Dark Room-komplekset fører til at fleire står fram som overgrepsoffer. No oppretter Barnehuset i Bergen ei eiga spesialgruppe for nettrelaterte overgrep.