Helse sør-aust byter ut styret i Sykehuspartner

Helse sør-aust har erkjent at ein gruppe utanlandske IT-arbeidarar har hatt tilgang til pasientjournalar, og at dei dermed har kunne kopiere innhaldet utan å legge igjen spor. I april nekta for IT-direktør Thomas Bagley at utanlandske IT-arbeidarar har hatt slik tilgang.

Det nye styret blir leidd av Morten Thorkildsen. Han får med seg Anne Kari Lande Hasle som nestleiar. Som styremedlemmer er Eivind Gjemdal, Anita Schumacher og Just Ebbesen nemnd opp.

– Sykehuspartner går no inn i ein uvanleg arbeidskrevjande fase, og det er viktig å få på plass eit styre som kan involvere seg tungt. Eg er svært tilfreds med at Morten Thorkildsen, som er tidlegare toppsjef for IBM Norge og CEO i Rejlers Norge, og Anne Kari Lande Hasle, tidlegare departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet, har takkea ja til å overta som høvesvis leiar og nestleiar, seier styreleiar Ann-Kristin Olsen i Helse sør-aust.

