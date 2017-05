Frp på Stortinget vil ta frå ekstremistar Nav-støtte

– Vi burde innføre eit regelverk som seier at dersom ein tar del i trening, har kontakt med terrornettverk på noko måte eller viser støtte munnleg, skriftleg eller økonomisk, skal konsekvensen vere at ein mister alle velferdsytingar frå Noreg, i tillegg til at statsborgarskapet sjølvsagt må ryke, seier leiar Helge Andre Njåstad (Frp) i kommunalkomiteen på Stortinget til Dagbladet.

Han seier at det kan ramme folk som for eksempel uttrykkjer støtte til IS på sosiale medium.

– Så lenge ein er ekstrem på Facebook i ein sånn grad at du kan vere ein trussel mot befolkninga i Noreg, bør det jo det, seier han og legger til: «Ekstremisme må bli møtt med ekstreme tiltak».

Regjeringa har allereie sendt på høyring eit forslag om at forvaltninga skal kunne ta frå folk statsborgarskapet etter ei slik risikovurdering. Høgre-veteran Michael Tetzschner er positiv til dette, men ikkje når det gjeld velferdsytingar.

– Kriminelle handlingar skal bli utsett for vanlege sanksjonar gjennom bøter og det strafferegisteret elles har å by på av reaksjonar.

