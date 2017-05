Analyse: Ungdomsprosjekt sparer samfunnet for store summar

Analysen er utarbeidd med DNV GLs nye digitale verktøy, ein samfunnsøkonomisk analyse som skal måle verdien av sosialt entreprenørskap. Verktøyet vart lansert med kronprinsparet til stades onsdag.

Kronprinsparets Fond har fått utført ein analyse av sine prosjekt som jobbar for å få ungdom tilbake i skole og arbeid. DNV GL fastslår at innsparinga for samfunnet ved å få ein ungdom til å fullføre vidaregåande skule og få seg eit nettverk, utgjer 3 millionar kroner.

– Dette nye verktøyet hjelper oss med å sjå kva som verkar, slik at vi kan vi gjere ein endå betre jobb for ungdom framover. Samtidig viser det oss den økonomiske verdien av prosjekta, seier dagleg leiar Irene Lystrup i Kronprinsparets Fond.

Blant ungdommane som tok del i kronprinsparets prosjekt, har 63 prosent fullført vidaregåande skule, 59 prosent har begynt å jobbe og 20 prosent har starta med utdanning fem år etter prosjektperioden. Målinga er gjennomført i prosjekta UngInvest, AIB, VIBRO, Pøbelprosjektet, Kjør for livet og Trivselsleder.

Analysen skal bidra til vurderinga av i kva grad prosjekta innfrir sine mål. Til saman 1.151 ungdommar deltok i prosjekta som er analysert.

