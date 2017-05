frontpage Trygdesvindel for 50 millionar kroner meldt til politiet i år

Mellom januar og april i år blei 324 personar meldt til politiet for trygdesvindel for i alt 50,4 millionar kroner. Det er 154 færre enn i same periode i fjor.