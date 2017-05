Stortinget vil greie ut konkurransesituasjonen på norsk sokkel

– Norsk sokkel er dominert av éin aktør, og det gjer at vi har ein konkurransesituasjon som vi må følgje nøye. Dei siste åra har vi fått sterke signal om at mange leverandørar føler at denne situasjonen er veldig krevjande, spesielt no i nedgangstider. Dette er noko vi må ta på alvor, seier Line Henriette Hjemdal, næringspolitisk talskvinne i KrF.

Det var ein samla komité som støtta forslaget.

Hjemdal seier det har vore fremma bekymringar for konkurransesituasjonen på norsk sokkel heilt sidan fusjonen mellom Statoil og Hydro.

– Dette handlar ikkje berre om dei krevjande tidene oljesektoren er inne i no, men at vi ønskjer ein sunn konkurranse i både gode og dårlege tider, avsluttar Hjemdal.

