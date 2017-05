Semje om å sikre NRKs framtid, men uklart om finansiering

– Dette er ei sak der mange har hatt ulike oppfatningar. Dei fleste har måtta strekke seg langt for at vi skulle få til ei samla tilråding, seier Høgres saksordførar Svein Harberg i ei pressemelding. Han trekkjer fram semje om gode innhaldskrav for NRK og fastslår at finansieringsmodellen har vore vanskelegast å bli einige om.

– Vi anbefaler at betaling frå personar best kan vareta NRKs legitimitet og sjølvstende. Men akkurat korleis det skal utformast vart det ikkje semje om, seier han i ein kommentar til NTB.

No skal regjeringa gjere den vidare utgreiinga, opplyser han.

Ap meiner meldinga som no ligg på bordet, er svak.

– Regjeringa har hatt lang tid på seg til å finne ei samlande løysing for framtidig finansiering av NRK, men regjeringa har ikkje evna dette. Vi er skuffa over mangelen på handlekraft hos regjeringspartia. No blir det opp til den nye regjeringa etter valet å ordne opp i denne saka, seier mediepolitisk talsperson Arild Grande i ei pressemelding.

