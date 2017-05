Riksadvokaten får Transocean-rapporten 13. juni

Tidlegare var det antatt at rapporten skulle overleverast i månadsskiftet mai/juni, men no er det klart at overleveringa først skjer 13. juni, får NTB opplyst.

Riksadvokaten sette ned eit eksternt utval for å granske Økokrim etter straffeforfølginga av riggselskapet Transocean og tre skatterådgjevarar. Det kom kraftig kritikk mot Økokrim og førstestatsadvokat Morten Eriksen då saka vart trekt kort tid før ankebehandlinga i lagmannsretten.

Økokrim tapte det som vart kalla noregshistorias største skattesak på alle punkt då saka gjekk for Oslo tingrett, og enda opp med å trekkje heile saka kort tid før Borgarting lagmannsrett skulle starte si behandling. Økokrim meinte å kunne bevise at det vart unndratt rundt 10 milliardar kroner frå skattlegging i samband med drift og internsal av tolv boreriggar.

Etter frifinninga melde ein av dei tidlegare tiltalte i saka førstestatsadvokat Eriksen til politiet for grov uforstand i tenesta. Spesialeininga for politisaker la bort saka, men kritiserte Eriksens bruk av jussen. Riksadvokaten følgde opp denne kritikken med å kritisere den erfarne påtalejuristen for ikkje å ha levd opp til den objektiviteten som er kravd av påtalemakta.

