Røykjarar lite begeistra for nøytrale tobakkspakningar

I ei undersøking som Helsedirektoratet har fått gjennomført, går det fram at halvparten av befolkninga er positive til tiltaket. Dei nye pakningane skal vere like, ha lik farge og vere utan logo. Det spesielle fargevalet er konklusjonen etter at forsking viste at den var særdeles lite appellerande. Målet med tiltaket er å bidra til at barn og unge ikkje startar med tobakk.

– Sjølve innpakninga av røyk og snus har vore ein av dei siste formene for tobakksreklame i Noreg. Utsjånaden på røykpakken og snusboksane har vore ein viktig faktor for å trekke til seg brukargrupper, særleg unge. Standardiserte pakningar fjernar merkevara, sjølve kjernen av marknadsføringa, seier helseminister Bent Høie (H).

Brukarar av tobakk er ikkje like begeistra som snittet av befolkninga. 14 prosent av daglegrøykjarane og 37 prosent av daglegsnusarane er positive til tiltaket, viser undersøkinga Respons Analyse har gjort for Helsedirektoratet.

