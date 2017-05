Likestillingsombodet: – Noreg sviktar minoritetar, særleg rom

Ombodet som fører tilsyn med kvinnekonvensjonen (CEDAW) og FNs konvensjon mot rasediskriminering (CERD), meiner at Europarådets rapport om nasjonale minoritetar bør vere ein vekkjar for norske styresmakter.

– Eit viktig spørsmål som blir teke opp i rapporten, er om rettane etter konvensjonen også omfattar tilreisande rom. Komiteen anbefaler ei meir inkluderande tilnærming som eg støttar, og eg oppfordrar derfor styresmaktene til å sikre rettar også for tilreisande rom, understrekar Bjurstrøm.

Europarådets rapport om vern av minoritetar, som vart offentleggjort måndag, viser at Noreg ikkje gjer nok for å beskytte minoritetar. Ombodet er bekymra over rasistiske kommentarar og rasistisk motivert trakassering og diskriminering som særleg rammer jødar, tater/romani og rom.

– Eksempelvis blir gjerne romfolk med mellombels opphald i Noreg omtalt som organiserte kriminelle som tiggar, stel og forsøplar. Vi ønskjer styrkt undervisning om nasjonale minoritetar i skulen og meir kunnskap om diskriminering, hatprat og hatkriminalitet som rammar desse, forklarar Bjurstrøm.

Det er fjerde gong Europarådet gjennomgår norsk praksis på dette området. Blant gruppene som blir rekna som nasjonale minoritetar, er kvener, jødar, tater/romani, norske romfolk og skogfinnar.

