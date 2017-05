Fleirtal for ny avgift på oppdrettsfisk

– Dette er ein viktig siger for norske kystkommunar. Oppdrettsselskapa betalar i dag ingenting for bruk av havområda til fellesskapet. Med dette vedtaket må dei betale for seg, seier SVs Torgeir Knag Fylkesnes til NTB.

SV fremma forslaget som tysdag fekk støtte frå Ap, Sp, Venstre og KrF då næringskomiteen kom med si innstilling. Regjeringspartia Høgre og Frp motset seg den nye avgifta, som ifølgje SV vil kunne gi kommunane rundt 400 millionar kroner meir i inntekt kvart år.

– Det vil bety mykje for skule, helse og miljøarbeid langs norskekysten, seier Fylkesnes.

Skottland

Dersom komitévedtaket blir bekrefta av Stortinget i plenum, noko det er all grunn til å vente seg, kan ei avgift per kilo eksportert ubearbeida fisk bli innført med verknad frå 1. juli neste år.

Konkret ber vedtaket om at regjeringa i statsbudsjettet for neste år kjem tilbake med ei utgreiing om korleis avgifta konkret skal rettast inn. SV henta inspirasjon frå Skottland og ville i utgangspunktet innføre ei avgift på 25 øre per kilo produsert fisk.

Dobbeltskatt

Administrerande direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge er sterkt kritisk til avgifta og håpar partia snur før saka kjem opp i Stortinget.

Han viser til at lakseprisane svingar og at dei gode tidene for næringa ikkje kan forventast å fortsette i same takt. Han meiner avgifta er ei urimeleg dobbeltskattlegging av ei næring som allereie betalar staten for rettar og auka produksjon.

– I andre land har ein eit anna system med ei produksjonsavgift, men der betalar dei ikkje for rettane. For å ta ei samanlikning: I Noreg kjøper vi huset, mens andre land leiger det ut. No må vi både kjøpe hus og fortsette å betale leige, seier han.

Havbruksfond

Ystmark er opprørt over at stortingsfleirtalet ikkje ventar for å sjå korleis modellen for det nye havbruksfondet slår ut, før ei ny avgift skal introduserast. Etter det NTB forstår er det meininga at pengane frå avgifta skal inn i havbruksfondet, som i sin tur fordeler middel med 70 prosent til kommune, 20 prosent til fylka og 10 prosent til staten.

Næringskomiteleiar Geir Pollestad (Sp) erkjenner at den nye avgifta vil gå ut over innteninga i havbruket.

– Definitivt. Men overskotet i næringa er svært høgt i dag, mens kommunane som legg til rette for verksemda får lite. Det er dette vi prøver å rette opp, seier Pollestad.

Han meiner utsiktene til større inntekter dessutan vil gjere det meir attraktivt for kommunar å legge til rette for nye oppdrettsanlegg langs kysten.

