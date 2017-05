Venter nedgang i arkitektbransjen

Ifølgje tal frå Arkitektbedriftene og Prognosesenteret var arkitektmarknaden på rundt 8,5 milliardar kroner i fjor – ein oppgang på nesten 12 prosent frå 2015, skriv Finansavisen.

I år er det venta at veksten blir på 4,4 prosent, mens spådommen for 2019 er at marknaden vil falle med 4,5 prosent.

Prognosen viser at det vil bli færre bustadoppdrag og fleire kontoroppdrag i åra framover. Magne Wiggen i arkitektfirmaet MMW kjenner seg igjen i hovudfunna.

– Vi har fått tilbakemeldingar om at grepet som er gjort med å ikkje yte lån ut over fem gonger inntekt, har fått direkte innverknad på bustadprosjekta.

