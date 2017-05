Stortinget kan stengje dørene for terrorrapport

– Det er for tidleg å svare på om det blir ei gradert eller open innstilling. Eg vil vente til høyringa er over og komiteen i fellesskap har drøfta dette spørsmålet, seier komitéleiar Martin Kolberg (Ap).

Han håpar å kunne legge fram ei open innstilling, men er slett ikkje sikker på om det lar seg gjere. Blir det gradert innstilling, må plenumsbehandlinga i stortingssalen gå for lukka dører.

– Vi må føle oss heilt trygge på at Stortinget i plenum får all nødvendig informasjon. Då kan det bli nødvendig med ei gradert innstilling, sa Kolberg i ein pause under den lukka høyring om Riksrevisjonens rapport om terrorsikring.

– Unødvendig

Høgres Michael Tetzschner meiner Stortinget lett kunne ha behandla Riksrevisjonens rapport utan å gripe til lukka høyring.

– Denne høyringa var ikkje nødvendig ut ifrå det som er Stortingets oppgåve, nemleg å føre tilsyn med regjeringa. Vi har rett og slett eit godt nok grunnlag for ein fair og kritisk gjennomgang frå før, seier han.

Aps Martin Kolberg er ueinig og meiner høyringa har gitt nye svar, utan at han vil konkretisere dette noko nærmare.

– Eg kan ikkje gå inn på detaljar, men meiner heilt bestemt at det var riktig å be om ei lukka høyring. At Tetzschner seier noko anna, overraskar meg. Han stemte for den i komiteen, seier han.

Ordknapp

Kolberg seier komiteen bør bli ferdig med saka på maksimalt to veker av omsyn til sommarferien. Stortingets siste dag før ferien er 21. juni. Men under lunsjpausen måndag ville han ikkje seie stort om kva slags ny informasjon som måtte ha kome.

– Eg skal vere forsiktig med å trekke konklusjonar no, før høyringa er ferdig, sa Kolberg.

På spørsmål om kva følgjer saka kan få for forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) og justisminister Per-Willy Amundsen (Frp), svarar Kolberg:

– Eg tenkte i heisen på at det spørsmålet kan eg ikkje svare på.

– Bjella på katten

I tillegg til dei to statsrådane, er PST-sjefen, forsvarssjefen og politidirektøren blant dei som møter til høyringa i eit lukka møterom på Stortinget som gjerne blir kalla «bunkersen».

– Mangelen på samarbeid mellom politiet og Forsvaret er sterkt kritisert av Riksrevisjonen. Kva som er årsaka til dette, er eg opptatt av å finne ut, sa KrFs Hans Fredrik Grøvan til NTB då han var på veg inn til høyringa måndag morgon.

Riksrevisor Per-Kristian Foss var førstemann ut i høyringa. På førehand slo han fast overfor NTB at han akta å «henge bjella på katten».

Sminka

– Eg vil blant anna ta opp unnlatingssynder frå POD overfor politidistrikta, der vi ser openberr svikt i leiing og planlegging. Det same gjeld for Forsvaret. Innanfor Heimevernet, som har ansvar for sikring og vakthald, er det mangel på kapasitet, sa Foss.

Takka vere KrF unngjekk regjeringa at Riksrevisjonens samandrag av den hemmelege rapporten vart nedgradert av Stortinget. Foss meiner Forsvarsdepartementet har prøvd å sminke kritikken.

– Forsvarsdepartementet har for det første fjerna kritikken av seg sjølv og Forsvaret. For det andre har dei utelate eit vesentleg punkt om kostnadsestimat for permanent terrorsikring, og til sist har dei svekt kritikken ved å bruke andre ord og uttrykk. Dei snakkar om «svakheiter» der vi bruker ordet «svikt», seier Foss.

(©NPK)