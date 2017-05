Lundteigen vil ha svar om naudsentralane

Måndag avheldt komiteen lukka høyring om terrorsikring. Alt dagen etter blir ein annan viktig del av norsk beredskap tema i kontrollkomiteens ordinære møte.

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen vil nemleg ta initiativ til at det blir sendt ut eit brev med skriftlege spørsmål til justisministeren om saka VG har rulla opp dei siste dagane. Komitémedlemmer frå fleire andre parti seier til NTB at det er naturleg at temaet blir tatt opp.

– Eg vil ha svar frå statsråden på kva som har skjedd. Det er mykje å seie om rolla til Politidirektoratet, men det sentrale for oss er jo kva bestillinga har vore frå statsråden til underliggjande etatar, seier Lundteigen til NTB.

Overordna kjem det spørsmål om Politidirektoratet har trenert eller aktivt motarbeidd vedtaket Stortinget gjorde frå 2015 om å samlokalisere alarmsentralane til naudetatane.

Konkret vil Lundteigen vite meir om kva som låg bak avgjerda om å legge ned alarmsentralen i Drammen, som har hatt samlokalisering sidan 2010, og i staden etablere ein ny sentral i Tønsberg, utan AMK.

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) har i intervju slått fast at prosessen har vore «god og skikkeleg», noko Lundteigen ønsker ei grundigare grunngiving for.

(©NPK)