Kolberg: – Kan bli delvis open behandling av terrorrapport

– Ein open del fordi det er nødvendig å få kasta lys over desse sakene offentleg. Men også ein lukka del for at vi skal vere sikre på at Stortingets plenum kjenner til alle dei alvorlege detaljane i saka, seier kontroll- og konstitusjonskomiteens leiar, Martin Kolberg, til NTB.

Han understrekar at behandlinga først skal drøftast med komiteen før det blir avgjort korleis behandlinga skal gjennomførast.

Måndag heldt kontroll- og konstitusjonskomiteen ei lukka høyring om terrorsikring.

Bakgrunnen for dei nye rundane i komiteen er ein rapport frå Riksrevisjonen frå i fjor haust, som retta alvorleg kritikk mot regjeringas arbeid med terrorsikring.

Ifølgje rapporten er verken Forsvaret eller politiet, saman eller kvar for seg, i stand til tilstrekkeleg å beskytte kritisk infrastruktur, som vatn- og straumforsyning eller viktige bygningar, ved terrorangrep og sabotasje.

