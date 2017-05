Framgang i arbeidet med å redusere salt i maten

På eit møte måndag i helse- og omsorgsminister Bent Høies næringslivsgruppe vart det lagt fram ein statusrapport som viser at saltinnhaldet i viktige matvarer no er på nivå med saltmåla for 2015–18.

Dette gjeld blant anna ei rad brød- og kjøtprodukt.

– Matvarebransjen har vist at samarbeid bidrar til ei betre folkehelse. Eg er fornøgd med grepa som er tatt så langt, seier Høie.

Helseministerens næringslivsgruppe, som består av sentrale aktørar i næringslivet og representantar for helseforvaltninga, vart nedsett for tre år sidan, blant anna med mål om å redusere saltinnhaldet i ferdigmat.

– Saltinntaket vårt er framleis for høgt. Verdshelseorganisasjonen anbefaler maks fem gram per dag, seier Høie.

Menn i Noreg et gjennomsnittleg ti gram, mens kvinner får i seg 7,5 gram.

Høgt inntak av salt har negative følgjer for helsa, blant anna høgt blodtrykk og hjarte- og karsjukdommar.

