Europarådet: – Noreg må betre forholda for minoritetar

Noreg har prøvd å ta eit oppgjer med behandlinga desse gruppene har blitt utsett for opp gjennom historia, med blant anna offentlege beklagingar og økonomiske kompensasjonar. Men storsamfunnet blir framleis prega av diskriminerande haldningar, heiter det i rapporten frå Europarådet om vern av minoritetar som blir offentleggjort måndag.

Det er fjerde gongen Europarådet går gjennom norsk praksis på dette området. Blant gruppene som blir rekna som nasjonale minoritetar, er kvener, jødar, tater/romani, norske romfolk og skogfinnar.

Barnevern bekymrar

Overfor Europarådet har særleg romfolk klaga over praksisen til norsk barnevern. I fjor retta internasjonal presse søkelyset mot barnevernet etter fleire omdiskuterte saker der foreldre var blitt fråteke barna sine. Fleire land tok då kontakt med norske styresmakter for å diskutere praksisen.

– Noreg må sikre at dette berre blir brukt som aller siste utveg og bør søke å finne alternative løysingar som tar vare på familieband og den kulturelle identiteten til barna, heiter det i rapporten.

Samtidig har verken lovverket eller det politiske rammeverket vore brukt effektivt nok for å sikre at minoritetspersonar får same vilkår og rettar som befolkninga elles, meiner Rådet, som oppfordrar Noreg til å trappe opp innsatsen.

Tiltak mot hatkriminalitet

– Meir og betre kunnskap om minoritetane og målretta politiske tiltak er nødvendig, heiter det i rapporten, der det også blir peikt på at den omreisande livsstilen til enkelte folkegrupper ikkje må vere til hinder for retten til enkeltindividet til blant anna skolegang.

I tillegg må det straks bli innført tiltak mot den aukande mengda hatkriminalitet, slår Europarådet fast.

