Undersøking: Nordmenn vil bruke 50 milliardar kroner på sommarferie

Til saman blir det snautt 50 milliardar kroner.

– Etter at nordmenn kutta feriebudsjettet sitt med over ti prosent i fjor, aukar vi forbruket i år med nesten ein tusenlapp. Pengebruken er derimot framleis lågare enn det vi såg i åra før 2016, seier forbrukarøkonom Elin Reitan i Nordea.

Undersøkinga er utført av meiningsmålingsinstituttet YouGov. Den viser at folk i Oslo planlegg å bruke mest, nær 25.000 kroner per hushald. På Vestlandet ligg budsjettet på litt over 19.000 kroner.

– Jobbsikkerheit og forventningar til eigen økonomi er styrande for pengebruken, og det at ferieforbruket no stig igjen er eit teikn på aukande optimisme, seier Reitan.

Over halvparten av dei som svarte på undersøkinga, planlegg utanlandsferie. Reitan minner om at den svake kronekursen gjer det dyrare å reise til utlandet enn for nokre år sidan.

